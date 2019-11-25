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Капремонт дамбы в Забайкалье завершат в 2020 году

Главная Экономика
Чита
09:18 25 Ноября 2019
капремонт, река, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Начавшийся в 2019 году капремонт дамбы на реке Аргунь в селе Аргунск Нерчинско-Заводского района Забайкальского края будет завершен в 2020-м. О планах работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений проводится для тог, чтобы избежать в будущем порывов дамб. Помимо капитального ремонта, также проводится текущий, который позволяет выявить дефекты на ранних стадиях и устранить их кратчайший срок», - приводит официальный портал региона слова и. о. министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова.

В настоящее время в крае проходит процедура утверждения бюджета на будущий год. На ремонт дамбы запланировано потратить 12,3 млн руб.

Напомним, летом 2018 года в Забайкальском крае случился паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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