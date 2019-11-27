Засуха затормозила реализацию крупного инвестпроекта в Забайкалье

АО «Племзавод «Комсомолец» приостановило реализацию своего инвестпроекта в Забайкальском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом стало известно в ходе заседания совета Дальневосточного федерального округа в Якутске.

По данным ТАСС, забайкальский губернатор Александр Осипов объяснил, почему число зарегистрированных на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Забайкалье» на сегодняшний день меньше, чем планировалось. В частности, он сказал, что «Комсомолец» приостановил работу над проектом из-за убытков от летней засухи в Забайкалье.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года племзавод представил руководству Забайкалья проект создания крупного агропромышленного холдинга. В его состав должен войти элеваторный комплекс мощностью единовременного хранения 180 тыс. т. По данным официального портала Забайкальского края, строительство трех очередей элеваторного комплекса стоимостью 1,2 млрд руб. должно было стартовать в 2020 году и завершиться в 2022-м.

О создании ТОСЭР «Забайкалье» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил в Чите 1 августа 2019 года. Тогда говорилось о том, что здесь будет реализовано 15 инвестпроектов. К настоящему времени статус резидента получило девять компаний.

В августе на территории региона был введен режим ЧС из-за засухи. Она привела к гибели посевов и сенокосных угодий на значительной территории.

Фото: официальный портал Забайкальского края