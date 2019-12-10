Двухпроцентная «дальневосточная ипотека» утверждена правительством РФ

Режим «дальневосточной ипотеки», предполагающий кредитование под 2% годовых, утвержден постановлением правительства РФ. О содержании документа сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Официальное название постановления – «Об утверждении условий программы «Дальневосточная ипотека» и внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. №1713-р». Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал его 7 декабря 2019 года.

Согласно постановлению, кредит под 2% могут получить семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет. Кроме того, он доступен тем обладателям «дальневосточного гектара», кто взял его для индивидуального жилищного строительства.

Министерству финансов РФ предстоит вложить в уставный капитал АО ДОМ.РФ для реализации программы «Дальневосточная ипотека» 14,66 млрд руб.

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