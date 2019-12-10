В забайкальском Краснокаменске построят мусороперерабатывающий завод

Группа компаний «ВитаЛиква» построит в забайкальском городе Краснокаменске завод по переработке мусора и твердых бытовых отходов. Проект будет реализован при поддержке входящего в структуру «Росатома» «Приаргунского производственного горно-химического объединения» (ППГХО), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект указан в соглашении, которое подписали мэрия Краснокаменска и входящее в группу «ВитаЛиква» ООО «Экопромгаз». Объем инвестиций составит 4,4 млрд руб.

«Из мусора и твердых бытовых отходов возможно производить широкую линейку продукции – синтетическое жидкое топливо, топочный мазут и другие жидкие углеводороды. В основе производства лежит инновационный метод пиролиза, который обеспечивает полную переработку веществ без вреда для окружающей среды. Важно, что образующийся в результате переработки газ не выбрасывается в атмосферу, а применяется для выработки электроэнергии», - отмечается на сайте ППГХО.

В мэрии Краснокаменска рассчитывают на то, что завод обеспечит работу целого комплекса предприятий – по выращиванию рыбы и птицы, плодоовощной продукции в теплицах, переработке отходов животноводства в органические удобрения, изготовлению строительных материалов, водоподготовке и поставке населению питьевой воды.

Софинансирование проекта, по данным муниципалитета, осуществляет Фонд развития моногородов, который предоставляет кредит инвестору в сумме 238 млн руб. Мэрия же выделит земельный участок площадью около 100 га. Завод планируется построить к ноябрю 2021 года.

Фото: сайт ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»