Проект забайкальского терминала для перевалки зерна в Китай приблизился к реальности

ООО «Забайкальский зерновой терминал» стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». Компания намерена построить зерновой железнодорожный терминал в поселке Забайкальск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правительства региона, годовой объем перевалки зерновых культур из российских вагонов в китайские достигнет 8 млн т. Общий объем инвестиций по соглашению, заключенному с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 8,9 млрд руб. Строительство стартует в начале 2020 года.

На сайте «Забайкальского зернового терминала» указывается, что компания является уполномоченным оператором по созданию и эксплуатации «Первого зернового железнодорожного терминал Забайкальск-Маньчжурия». Возможность строительства этого терминала обсуждается с 2015 года. За это время китайская сторона построила два огромных терминала в Маньчжурии, отмечали некоторые участники совещания по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор «Россия – Китай», которое прошло в Новосибирске в мае этого года.

Фото: сайт ООО «Забайкальский зерновой терминал»