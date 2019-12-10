10 декабря
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Проект забайкальского терминала для перевалки зерна в Китай приблизился к реальности

Главная Экономика
Чита
18:45 10 Декабря 2019
китай, зерно, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ООО «Забайкальский зерновой терминал» стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». Компания намерена построить зерновой железнодорожный терминал в поселке Забайкальск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правительства региона, годовой объем перевалки зерновых культур из российских вагонов в китайские достигнет 8 млн т. Общий объем инвестиций по соглашению, заключенному с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 8,9 млрд руб. Строительство стартует в начале 2020 года.

На сайте «Забайкальского зернового терминала» указывается, что компания является уполномоченным оператором по созданию и эксплуатации «Первого зернового железнодорожного терминал Забайкальск-Маньчжурия». Возможность строительства этого терминала обсуждается с 2015 года. За это время китайская сторона построила два огромных терминала в Маньчжурии, отмечали некоторые участники совещания по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор «Россия – Китай», которое прошло в Новосибирске в мае этого года.

Фото: сайт ООО «Забайкальский зерновой терминал»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: В забайкальском Краснокаменске построят мусороперерабатывающий завод

В забайкальском Краснокаменске построят мусороперерабатывающий завод

10 Декабря 2019 г.
Проектом стоимостью 4,4 млрд рублей займется группа «ВитаЛиква»
Новости Читы: Двухпроцентная «дальневосточная ипотека» утверждена правительством РФ

Двухпроцентная «дальневосточная ипотека» утверждена правительством РФ

10 Декабря 2019 г.
Постановление издано 7 декабря
Новости Читы: Засуха затормозила реализацию крупного инвестпроекта в Забайкалье

Засуха затормозила реализацию крупного инвестпроекта в Забайкалье

27 Ноября 2019 г.
«Племзавод «Комсомолец» приостановил создание агропромышленного холдинга
Новости Читы: Капремонт дамбы в Забайкалье завершат в 2020 году

Капремонт дамбы в Забайкалье завершат в 2020 году

25 Ноября 2019 г.
Власти региона предполагают потратить на эти работы 12,3 млн рублей
Новости Читы: Читинский аэропорт получил технику для обработки самолетов от обледенения

Читинский аэропорт получил технику для обработки самолетов от обледенения

21 Ноября 2019 г.
Ее отсутствие едва не сорвало полеты Air China
Новости Читы: Самый большой грант из регионов ДФО получит Забайкальский край

Самый большой грант из регионов ДФО получит Забайкальский край

21 Ноября 2019 г.
Сумма в размере 1,1 млрд рублей поступит в край за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в текущем году.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В России нашли школу с одной ученицей и одним преподавателем

В России нашли школу с одной ученицей и одним преподавателем

6 Декабря 2019 г.
Помимо учительницы, в учебном заведении работает директор и уборщица.
Новости Читы: В Чите откроют завод по производству биотоплива

В Чите откроют завод по производству биотоплива

9 Декабря 2019 г.
Предприятие заработает в первом квартале 2020 года
Новости Читы: Пострадавшие в забайкальской аварии начали получать страховку

Пострадавшие в забайкальской аварии начали получать страховку

6 Декабря 2019 г.
В крае идет сбор подписей в поддержку задержанного организатора перевозки пассажиров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19