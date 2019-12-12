В Забайкалье отремонтировали мост через Тангакан

В Забайкальском крае отремонтирован мост через реку Тангакан. Он расположен на 901-м км федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Работы вело ФКУ Упрдор «Забайкалье». Об их начале учреждение проинформировало в июне 2019 года.

«В ходе работ мостовики довели габариты проезжей части моста до нормативных параметров, отремонтировали пролетные строения, опоры, сопряжения моста с насыпью дороги, произвели замену деформационных швов и устройство водосбросных сооружений. Покрытие моста и подходы к нему выполнены из цементобетона», - говорится в сообщении предприятия, входящего в структуру «Росавтодора».

Дорожники также отмечают, что теперь отремонтированный мост способен пропускать автотранспорт полной массой 80 т. Трасса Р-258 «Байкал» соединяет города Иркутск, Улан-Удэ и Читу.

Фото: сайт ФКУ Упрдор «Забайкалье»