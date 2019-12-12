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Религиозным организациям Забайкалья срежут плату за тепло

Главная Экономика
Чита
13:10 12 Декабря 2019
теплоснабжение, оплата, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Забайкальский край готов оплатить часть расходов местных религиозных организаций на теплоснабжение. О соответствующем законопроекте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Законопроект внес в региональный парламент глава Забайкалья Александр Осипов. Дело в том, что в прошлом году правительство РФ вывело религиозные организации из категории потребителей, приравненных к населению. В результате суммы их платежей за тепло выросли вдвое.

«К примеру, для Читинского дацана годовая сумма за отопление составляет сегодня 600 тыс. руб., для забайкальской мечети – 400 тыс. руб. В еще более трудном положении оказалась православная епархия, у которой по краю самое большое количество зданий и помещений», - отмечается на сайте заксобрания Забайкалья.

В случае его принятия религиозные организации будут переведены в отдельную категорию потребителей и получат льготы на поставки тепла в свои помещения. Бюджет Забайкалья, в свою очередь, компенсирует поставщикам выпадающие доходы. В 2019 году это 6,6 млн руб.

Заксобрание рассмотрит законопроект в первом чтении на сессии 18 декабря. Профильный комитет по экономической политике и предпринимательству рекомендовал его принять.

Фото: страница читинского дацана в соцсети «ВКонтакте»

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