Гостиница «Чита» дождалась реконструкции

Гостиницу «Чита» в столице Забайкальского края ожидает реконструкция. Она была построена еще в 1979 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 2012 году гостиница «Чита» (бывшая «Волна») вошла в состав ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка». Соглашение о реконструкции «Славянка» подписала с «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и министерством инвестиционного развития Забайкальского края. В проект будет вложено 160 млн руб.

«Гостиница «Чита» будет полностью реконструирована, ожидается создание 65 номеров с качественным ремонтом при использовании современных материалов», - сообщил и. о. вице-премьера правительства региона – министра инвестиционного развития Михаил Чуркин (цитата по официальному порталу Забайкальского края).

Предполагается, что «Чита» будет введена в строй не позднее начала 2022 года. В настоящее время в ней 85 номеров.

Фото: сайт гостиницы «Чита»