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В Забайкалье определились с размером «мусорного» тарифа

Главная Экономика
Чита
11:30 19 Декабря 2019
мусор, тарифы, реформа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае определились с размером платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). «Мусорная» реформа стартует в регионе на год позже, чем в целом в России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

Тариф начнет действовать с 1 января 2020 года. Его размер был назван на совещании в правительстве региона.

«Для жителей многоквартирных домов плата за обращение с ТКО составит 77,72 руб. Норматив для индивидуальных построек будет меньше на 30%. Эти цифры на 14% ниже среднероссийского показателя. Тариф для предпринимателей составит 547,33 руб. за кубический метр. Это на 100 руб. ниже тарифа, который был предусмотрен в территориальной схеме», - процитировал и. о. руководителя службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Елену Морозову официальный портал Забайкалья.

Впрочем, плата за обращение с ТКО для предпринимателей в 2020 году будет рассчитываться по-другому. Губернатор Александр Осипов предложил принять региональный правовой акт, который позволит предпринимателям платить за вывоз мусора в зависимости от фактического количества отходов.

«В течение 2020-го, мы будем платить по факту объемов ТКО, в это время будут проводиться замеры под нашим контролем, таким образом, к 2021 году сформируются тарифы, которые устроят всех», подытожил председатель регионального отделения организации «Деловая Россия» Леонид Кузьмицкий.

Напомним, статус регионального оператора по обращению с ТКО в Забайкальском крае еще в 2018 году получило ООО «Олерон+».

Фото: сайт ООО «Олерон+»

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