Забайкальские предприятия вошли в программу трудовой мобильности

Два предприятия Забайкальского края вошли в федеральную программу трудовой мобильности. Она призвана привлечь кадры в регионы Дальнего Востока, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С 2020 года в программе будут участвовать племенной завод «Комсомолец» и «Байкальская горная компания». АО «Племзавод «Комсомолец» - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Дальневосточного федерального округа. На него, в частности, приходится до 1,5% производства российского рапса. В июле этого года «Комсомолец» заявил о намерении создать в Забайкальском крае крупный агропромышленный холдинг с элеваторным комплексом мощностью единовременного хранения 180 тыс. т. ООО «Байкальская горная компания» занимается строительством горно-металлургического комбината «Удокан» на меднорудном месторождении.

По данным сайта заксобрания Забайкальского края, программа повышения мобильности трудовых ресурсов действует с 2015 года. За это время на Дальний Восток привлечено без малого 2 тыс. человек. Предприятия края ранее в ней не участвовали.

Фото: сайт ООО «Байкальская горная компания»