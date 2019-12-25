В Забайкалье запланировали три мусоросортировочные станции

В 2020 году в Забайкальском крае построят три мусоросортировочные станции. Регион с задержкой на год вступает в реформу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Правительство Забайкалья провело работу по подготовке к строительству мусоросортировочных станций в этом году. В следующем году, по данным заместителя министра природных ресурсов края Светланы Трофимовой, ожидается поступление федеральных средств на создание этих объектов.

Региональным оператором в сфере обращения с ТКО в Забайкалье является компания «Олерон+». Как сообщил ее директор Гаджи Амаев, в ходе подготовки к переходу на новую систему компания устанавливала контейнеры по сбору пластиковых бутылок. ООО «Олерон+» приобрело 6 тыс. контейнеров и 80 единиц техники.

Напомним, для жителей многоквартирных домов в крае плата за обращение с ТКО составит 77,72 руб. Предприниматели в 2020 году будут платить за вывоз мусора в зависимости от фактического количества отходов.

Фото: сайт ООО «Олерон+»