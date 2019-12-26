Работы на путепроводе в Забайкалье получат дополнительное финансирование

Забайкальский край получит дополнительно 395 млн руб. на восстановление путепровода и моста в поселке Дарасун. Федеральные средства должны поступить в 2020 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сумма будет выделена из резерва министерства транспорта России. О решении министерства по распределению трансфертов сайт заксобрания Забайкальского края сообщил со ссылкой на сенатора от представительной власти региона Сергея Михайлова. Речь идет о путепроводе через железную дорогу и моста через реку Ингоду.

По данным члена Совета федерации, проект по восстановлению путепровода и моста планируется реализовать в 2019-2022 годы. Его общая стоимость превышает 1,6 млрд руб.

Фото: сайт министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края