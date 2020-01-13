Получен первый транш на создание инфраструктуры рудника №6 в Забайкалье

Всю обещанную сумму средств из федерального бюджета на строительство инфраструктуры рудника №6 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Забайкалье получит в мае этого года. О ходе финансирования проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего будет выделено 1,8 млрд руб. Первый транш в размере 1,3 млрд руб., по данным официального портала Забайкальского края, поступил в конце декабря 2019 года. Выделение средств регламентировано соглашением министерства экономического развития РФ с ППГХО, входящем в структуру «Росатома».

Напомним, строительство рудника №6 – один из крупнейших инвестпроектов в Забайкалье. Рудник призван обеспечить примерно пятую часть потребности в уране российских АЭС и 51% добычи урана в РФ. Его первую очередь планируется ввести в строй в 2023 году. В мае 2019 года минвостокразвития РФ сообщало о том, что инфраструктура должна быть готова уже к концу 2019 года.

«Федеральная субсидия направлена на строительство электросетей, включая понижающую подстанцию, строительство автодороги к объекту, а также очистные сооружения для шахтных вод», - уточнила сегодня пресс-служба правительства региона.

В середине декабря на строительной площадке рудника №6 были начаты работы нулевого цикла надшахтного комплекса ствола 19-РЭШ.

Фото: сайт ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»