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Фурам облегчат подъезд к терминалу в пограничном Забайкальске

Главная Экономика
Чита
16:00 14 Января 2020
строительство, дорога, грузовики
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае построят новую дорогу к грузовому терминалу в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) в поселке Забайкальск. Проект призван улучшить логистику на этом участке, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Правительство края еще несколько лет назад подняло вопрос о включении строительства дороги в федеральные программы. Учитывая значимость развития дорожной инфраструктуры в приграничном районе, а также большой транспортный поток, эту инициативу поддержало Федеральное дорожное агентство. Само строительство планируется начать в 2022, а завершить в 2023 году», - процитировал официальный портал Забайкальского края министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Гончарова.

По данным краевых властей, протяженность нового четырехполосного участка трассы, предназначенного исключительно для грузового автотранспорта, составит 2 км, расчетная скорость движения на нем - 120 км/ч. Предполагается, что проектирование будет выполнено к середине ноября 2021 года.

МАПП «Забайкальск» находится на российско-китайской границе

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

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