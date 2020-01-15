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«Троллейбусное управление» Читы усилят автобусами

Главная Экономика
Чита
14:26 15 Января 2020
автобус, транспорт, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Читы объявила о массовом наборе сотрудников в «Автоколонну по перевозке пассажиров автобусами». Это обособленное подразделение создается в структуре муниципального «Троллейбусного управления», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего в автоколонне открыто более 270 вакансий. Больше всего требуется водителей автобусов – 130, (включая водителей дежурных машин). Им предложена зарплата в размере около 28 тыс. руб. Также новому подразделению требуется 108 кондукторов (22,4 тыс. руб.).

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле прошлого года глава Забайкальского края Александр Осипов дал поручение муниципальным властям оптимизировать работу общественного транспорта.

«В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Забайкалья будут закуплены 77 автобусов средней и большой вместимости… Проработайте маршруты с учетом мнения людей. Нужно снять нагрузку с общественного транспорта в часы пик. Важно также обеспечить комфорт для пассажиров, снизить количество ожидающих на остановках», - заявил он тогда.

Фото: сайт мэрии Читы

 

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