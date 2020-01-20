Забайкальские рыбаки просят разрешения пользоваться сетями

Министерство природных ресурсов Забайкальского края считает целесообразным сохранить в регионе любительское рыболовство сетями. Об инициативе в этой области сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта законодательного собрания Забайкалья, проблема обсуждалась в ходе встрече, в которой приняли участие глава парламентского комитета по аграрной политике и природопользованию Михаил Якимов, представители краевого филиала Рыбнадзора по Забайкалью и минприроды.

Поводом же к встрече стало обращение жителей Приаргунского района в заксобрание с просьбой прояснить ситуацию после выхода постановления правительства РФ об утверждении правил учета и обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи водных биологических ресурсов. Согласно этому документу, с 1 января 2020 года рыболовы-любители могут использовать сети в Сибири и на Дальнем Востоке после их учета и обязательной поштучной маркировки. Между тем, правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна от 2014 года ловля сетями запрещена.

«По итогам встречи представители минприроды региона подготовили письмо на имя министра сельского хозяйства России Дениса Патрушева за подписью губернатора Забайкалья Александра Осипова. В нем, в частности, глава региона, ссылаясь на многочисленные обращения жителей края…, попросил министра скорректировать правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна «в части разрешения лова сетными орудиями при любительском рыболовстве», - говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края