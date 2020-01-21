Pоwer China инвестирует в строительство забайкальского зернового терминала

Строительство зернового терминала на границе с Китаем в Забайкальском крае может быть завершено за восемь месяцев. О ходе реализации проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства, по данным региональных властей, является китайская компания Pоwer China. Субподрядчиком – российский «Взрывпром». Как писали Sibnovosti.ru, зерновой терминал предполагается разместить на железнодорожной станции Забайкальск. Строительство планируется начать в марте 2020 года.

«Проектом предусмотрено два парка. Парк узкой колеи, китайской, будет состоять из пяти путей, также как и парк, широкой российской колеи будет из пяти путей. Мы рассчитываем, что переработка зерна терминалом достигнет 8 млн т в год. Китайская фирма планирует завести свои технологии по переработке данной продукции и транспортировке»,- цитирует официальный сайт Забайкалья и. о. вице-премьера региона Геннадия Гусева, который провел встречу с техническим директором «Взрывпрома».

ООО «Забайкальский зерновой терминал» стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье» в декабре прошлого года. Общий объем инвестиций по соглашению, заключенному с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 8,9 млрд руб.

Фото: официальный портал Забайкальского края