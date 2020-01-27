Забайкальский лес вызвал интерес азиатских инвесторов

Резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье» может стать крупный лесоперерабатывающий комплекс. Это совместное предприятие сингапурской компании Sudima и индийской KGK, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Соглашение о намерениях по реализации проекта в Забайкалье было подписано на пятом Восточном экономическом форуме. Для проекта создана специальная проектная компания «Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин», и на территории Забайкалья зарегистрировано юридическое лицо. Сейчас наше агентство помогает в подготовке документов для получения статуса резидента ТОР», - приводит сайт минвостокразвития РФ комментарий заместителя гендиректора «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Максима Дузя.

Планируется, что предприятие будет выпускать мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты. Объем инвестиций составит около $200 млн. В этом году инвесторы планируют получить лесосеку и приступить к строительно-монтажным работам. Общая площадь лесов Забайкальского края составляет 34,1 млн га.

Осенью 2018 года сообщалось, что Sudima и KGK намерены организовать такое производство на территории Приморского края.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края