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Забайкальский лес вызвал интерес азиатских инвесторов

Главная Экономика
Чита
12:21 27 Января 2020
территория, лес, индия
Автор: Sibnovosti.ru
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Резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье» может стать крупный лесоперерабатывающий комплекс. Это совместное предприятие сингапурской компании Sudima и индийской KGK, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Соглашение о намерениях по реализации проекта в Забайкалье было подписано на пятом Восточном экономическом форуме. Для проекта создана специальная проектная компания «Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин», и на территории Забайкалья зарегистрировано юридическое лицо. Сейчас наше агентство помогает в подготовке документов для получения статуса резидента ТОР», - приводит сайт минвостокразвития РФ комментарий заместителя гендиректора «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Максима Дузя.

Планируется, что предприятие будет выпускать мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты. Объем инвестиций составит около $200 млн. В этом году инвесторы планируют получить лесосеку и приступить к строительно-монтажным работам. Общая площадь лесов Забайкальского края составляет 34,1 млн га.

Осенью 2018 года сообщалось, что Sudima и KGK намерены организовать такое производство на территории Приморского края.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края

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