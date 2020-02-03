Число авиарейсов из Читы в Улан-Удэ увеличено до четырех в неделю

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») второй раз за последнее время увеличит число рейсов из Читы в Улан-Удэ. Решение вызвано популярностью этого направления у пассажиров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новое расписание вступает в силу 4 февраля. Число рейсов увеличено до четырех в неделю.

«С февраля частота авиасообщения увеличена до четырех вылетов в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Более того, сейчас мы ведем переговоры с перевозчиком об увеличении частоты полетов до ежедневной в летний период», - рассказал официальному порталу Забайкальского края коммерческий директор читинского аэропорта Кадала Денис Каминский.

В прошлом году частота рейсов была дважды в неделю, с января 2020-го она увеличилась до трех раз. Полеты выполняются на самолетах Ан-28 и L-410.

Фото: официальный портал Забайкальского края