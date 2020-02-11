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В Чите может появиться индийский госпиталь

Главная Экономика
Чита
13:36 11 Февраля 2020
индия, строительство, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Индийская медицинская компания Medanta может открыть госпиталь в Чите. О перспективах проекта рассказали в правительстве Забайкальского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

Возможность строительства госпиталя обсуждалась в рамках Дня забайкальского инвестора. Он прошел на площадке АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ).

По данным официального портала региона, меморандум о реализации индийской компанией проектов на Дальнем Востоке она подписала с агентством на полях Восточного экономического форума. Их сумма составляет 2,5 млрд руб.

По словам директора АПИ по проектам в области медицины Эльвиры Нургалиевой, сейчас обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объем оказываемых услуг.

Компания Medanta, по данным ее сайта, работает с 2009 года. В числе главных специализаций ее сотрудников кардиология, трансплантология и онкология.

Фото: сайт компании Medanta

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