«Хевел» готова обеспечить солнечной энергией забайкальские поселки

Группа компаний «Хевел» намерена построить солнечную генерацию в 19 поселках Забайкальского края. О перспективах проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, речь идет об автономных гибридных энергоустановках суммарной общей мощностью порядка 2,4 МВт. Предполагаемый объем инвестиций - более 350 млн руб.

«Мы готовы помогать с подбором мер поддержки, коммуникацией с федеральными и региональными властями, институтами развития», – пообещал ведущий менеджер департамента инвестиционных проектов «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Максим Губанов.

В январе 2017 года «Хевел» ввела в эксплуатацию первую гибридную энергоустановку в Забайкальском крае, состоящую из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт для энергоснабжения двух сел Красночикойского района.

По данным сайта «Хевел», выработка электроэнергии мощностями группы в 2019 году составила 402,7 млн кВт/ч. Из этого объема 59,1 млн кВт/ч приходятся на солнечные электростанции в Республике Алтай, 13,9 млн кВт/ч – в Республике Бурятия.

Фото: сайт группы компаний «Хевел»