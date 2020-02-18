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«ГолдГеоПром» построит в Чите «Солнечный город»

Главная Экономика
Чита
11:13 18 Февраля 2020
строительство, жилье, резиденты
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «ГолдГеоПром» построит жилой комплекс в Чите. Компания стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Параметры проекта содержатся в соглашении о реализации инвестиционного проекта, подписанном застройщиком с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Жилой комплекс «Солнечный город» появится в читинском микрорайоне Северный.

«Компания-резидент решила построить на территории девять жилых домов: два 17-этажных, четыре 16-этажных, три дома в девять этажей. Также, планируется возвести детский сад на 160 мест и торговый центр», - сообщает о проекте официальный портал Забайкальского края.

Инвестиции в создание «Солнечного города» оцениваются в 6,1 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «ГолдГеоПром» является Максим Тютюнник.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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