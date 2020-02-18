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Забайкальские бизнесмены выступили против квотирования рабочих мест для осужденных

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Чита
14:08 18 Февраля 2020
осужденный, предприятие, омбудсмен
Автор: Sibnovosti.ru
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Предприниматели Забайкальского края выступили против принятия законопроекта «О квотировании рабочих мест для осужденных к исправительным работам» в его нынешнем виде. Свою позицию они сформулировали на заседании общественного совета при краевом бизнес-омбудсмене, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно законопроекту, каждая коммерческая организация и индивидуальный предприниматель, трудовой коллектив которого составляет 30 человек и более, должен выделить одну ставку для трудоустройства осужденных к исправительным работам. Документ подготовлен прокуратурой Забайкальского края. В пояснительной записке к нему, опубликованной на сайте заксобрания региона, говорится что цель закона – снижение уровня повторной преступности.

«Среднероссийский показатель привлеченных к труду осужденных составил 37,1%, тогда как в нашем регионе – 29,7%. Из имеющейся задолженности (929,5 млн руб.) осужденными в период отбывания наказания в виде лишения свободы в прошедшем году возмещено 2,2% (20,2 млн руб.), в первом квартале текущего года – 7% (15,6 млн руб.)», - сообщала забайкальская прокуратура летом 2019 года.

Общественный совет же расценивает законопроект «как вменение бизнесу функций госорганов по исправлению осужденных и обеспечению исполнения уголовного наказания». Забайкальский бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова направила письмо с изложением позиции предпринимателей спикеру законодательного собрания региона.

Проект закона в первом чтении сессия регионального парламента планирует рассмотреть завтра.

Фото: х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» («Мосфильм», 1965 год)

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