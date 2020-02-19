В Забайкалье отклонили законопроект о квотах рабочих мест для осужденных

Заксобрание Забайкальского края отклонило законопроект, который предполагает обязательное квотирование на предприятиях мест для осужденных к исправительным работам. Сессия регионального парламента прошла сегодня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Законопроект «О квотировании рабочих мест для осужденных к исправительным работам» был предложен к принятию в первом чтении. Но в поддержку документа проголосовало только семь депутатов. Против выступили 23, а 12 депутатов, как отмечает сайт заксобрания, «принципиально не стали голосовать».

Как писали Sibnovosti.ru, инициатором законопроекта является забайкальская прокуратура. Согласно документу, каждая коммерческая организация и индивидуальный предприниматель, трудовой коллектив которого составляет 30 человек и более, должен выделить одну ставку для трудоустройства осужденных к исправительным работам.

Против выступило бизнес-сообщество. По оценке предпринимателей, такой закон, в частности, накладывает на бизнес дополнительную финансовую нагрузку.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края