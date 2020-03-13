В Забайкалье хотят открыть училище для подготовки специалистов ГМК «Удокан»

В Каларском районе Забайкальского края планируется создание профессионального технического училища. Это позволит готовить местные кадры для работы на строящемся горно-металлургическом комбинате «Удокан», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Экономический и социальные проблемы, связанные со строительством «Удокана», обсудили в ходе рабочей поездки в Каларский район губернатор Забайкалья Александр Осипов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Полезно для молодежи получать образование на месте и сразу же идти работать на предприятие. Будем рассматривать этот вопрос (о создании училища – Sibnovosti.ru), искать место для создания учебного заведения», - процитировал главу региона официальный портал Забайкальского края.

По данным краевых властей, первая очередь предприятия будет запущена в эксплуатацию в 2022 году. Это позволит трудоустроить непосредственно на производстве около 2 тыс. высококвалифицированных сотрудников.

Фото: официальный портал Забайкальского края