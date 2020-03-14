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Забайкальской Чаре пообещали средства на социальное развитие

Главная Экономика
Чита
15:22 14 Марта 2020
средства, село, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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Село Чара в Забайкальском крае получит дополнительные средства на социальное развитие. О перспективах финансирования сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящем выделении средств стало известно в ходе рабочей поездки в Забайкальский край министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Речь идет о сумме не менее 180 млн руб.

«Это ремонт школы, объектов дополнительного образования, детского сада, строительство новой центральной районной больницы, ремонт музея. Практически весь блок социальных объектов планируется охватить. Сейчас Александр Козлов вместе с сотрудниками министерства это поддержал, мы совместно готовим необходимые документы для выделения бюджетного финансирования. Ориентировочно от 180 до 400 млн руб. есть возможность выделить», - приводит слова губернатора края Александра Осипова официальный портал региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в Каларском районе Забайкальского края планируется создание профессионального технического училища. Это позволит готовить местные кадры для работы на строящемся горно-металлургическом комбинате «Удокан».

Чара с населением примерно в 2 тыс. человек является административным центром этого района. Объем годового бюджета Каларского района составляет около 640 млн руб.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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