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Проезд в троллейбусах Читы подорожает с 1 апреля

Главная Экономика
Чита
16:55 20 Марта 2020
общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Читинцев ожидает повышение цен на проезд в троллейбусах. С 1 апреля стоимость билетов увеличится на 2 рубля. Таким образом, цена полной поездки составит 24 рубля, для пенсионеров и других льготных категорий граждан билет будет стоить 12 рублей. Об этом пассажиров предупреждают объявления, размещенные в салонах общественного транспорта.

В администрации Читы сообщили, что увеличение стоимости проезда обосновано ростом цен на электроэнергию и запчасти, а также повышением минимального размера оплаты труда.

Отметим, что около года назад цены на проезд в читинских троллейбусах уже повышались с 20 до 22 рублей.

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