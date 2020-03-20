Проезд в троллейбусах Читы подорожает с 1 апреля

Читинцев ожидает повышение цен на проезд в троллейбусах. С 1 апреля стоимость билетов увеличится на 2 рубля. Таким образом, цена полной поездки составит 24 рубля, для пенсионеров и других льготных категорий граждан билет будет стоить 12 рублей. Об этом пассажиров предупреждают объявления, размещенные в салонах общественного транспорта.

В администрации Читы сообщили, что увеличение стоимости проезда обосновано ростом цен на электроэнергию и запчасти, а также повышением минимального размера оплаты труда.

Отметим, что около года назад цены на проезд в читинских троллейбусах уже повышались с 20 до 22 рублей.