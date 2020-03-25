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Поезд Иркутск – Забайкальск отменили почти на два месяца

Главная Экономика
Чита
11:18 25 Марта 2020
поезд, железные дороги, изменения
Автор: Sibnovosti.ru
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ОАО РЖД меняет график движения ряда пассажирских поездов в восточной части России. Причиной стало значительное снижение пассажиропотока, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

Об изменениях в графике проинформировала Забайкальская железная дорога (ЗабЖД). По ее данным, отменяется движение поезда № 322/321 сообщением Иркутск – Забайкальск отправлением из Иркутска с 3 апреля по 29 мая, из Забайкальска – с 5 апреля по 31 мая 2020 года.

Кроме того, говорится в сообщении на сайте ЗабЖД, изменяется периодичность следования беспересадочной группы вагонов сообщением Челябинск – Владивосток в составе пассажирского поезда №48 Омск – Владивосток. Так, с 1 апреля по 31 мая из Челябинска, с 7 апреля по 6 июня – из Владивостока вагоны будут отправляться один раз в четыре дня (вместо курсирования через день).

Фото: сайт ОАО «Российские железные дороги»

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