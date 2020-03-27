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Дальнему Востоку выделят 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Главная Экономика
Чита
11:01 27 Марта 2020
вирус, фонд, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Регионы Дальнего Востока получат 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусной инфекцией. Средства поступят в рамках проекта Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Будет предоставлено финансирование для закупки дополнительных средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц. Это позволит обеспечить дальневосточников эффективной и оперативной медицинской помощью, а также средствами профилактики», – приводит сайт министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики комментарий дальневосточного полпреда президента России Юрия Трутнева.

Средства предоставят ФРДВ и крупные компании, которые реализуют на Дальнем Востоке инвестпроекты или имеют здесь уже действующие предприятия.

«Также Юрий Трутнев поручил министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики организовать работу с представителями бизнес-сообщества и общественными организациями о добровольном оказании помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также предусмотреть при необходимости выделение средств дальневосточным регионам…», - говорится в сообщении министерства.

Фото: pixabay.com

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