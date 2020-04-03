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В Забайкалье запрещена розничная продажа алкоголя

Главная Экономика
Чита
09:06 3 Апреля 2020
вирус, продажа, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Забайкальского края расширили перечень мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, запретом на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать до «особого распоряжения», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Изменения внесены в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции». В них говорится о запрете розничной продажи такой продукции.

«Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли «по пьяной лавочке» более 120 человек, большая часть - криминальные смерти», - пояснил принятое решение на официальном портале края вице-премьер забайкальского правительства Андрей Гурулев.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее «сухой закон» ввели власти тувинской столицы Кызыла.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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