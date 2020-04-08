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В Забайкалье подготовили закон о господдержке семей с детьми

Главная Экономика
Чита
10:21 8 Апреля 2020
закон, поддержка, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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Внеочередная сессия заксобрания Забайкальского края назначена на 13 апреля. Депутатам предстоит утвердить дополнительные меры господдержки семей с детьми, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Законопроект поступил от губернатора региона Александра Осипова. Документ предлагает установить с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленного в Забайкальском крае. Таким образом, размер ежемесячной выплаты составит 6,4 тыс. руб. на одного ребенка.

«Ежемесячная выплата будет предоставляться только в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Забайкалье», - уточняет сайт регионального парламента.

По оценке министерства труда и социальной защиты населения края, в 2020 году такие ежемесячные выплаты смогут получать 29​,5 тыс. семей. 94% расходов (2,1 млрд руб.) берет на себя федеральный бюджет.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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