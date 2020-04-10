Забайкальская Чара получит на социальные объекты еще 353 млн рублей

Регионы Дальнего Востока получат дополнительно 3 млрд руб. на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов. Часть этих средств получит Забайкальский край, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Средства распределила правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Ее заседание прошло в формате видеоконференцсвязи.

«На социальные объекты поселка Чара Забайкальского края, рядом с которым строится крупнейший горно-металлургический комбинат «Удокан», выделено 353 млн руб. На подкомиссии согласились с предложением региона и минвостокразвития России, что в поселке необходимо отремонтировать детский сад, среднюю школу и музей», - сообщает об итогах заседания сайт дальневосточного полпреда президента РФ.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этой недели о предстоящем социальном развитии села Чара президенту РФ Владимиру Путину рассказали дальневосточный полпред Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Тогда министр сообщил о том, что на эти цели уже выделено 180 млн руб.

В августе прошлого года официальный портал Забайкальского края сообщал о том, что в Чаре отремонтирован детсад «Ручеек» на 135 детей. Тогда отмечалось, что ремонт проведен в рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии между правительством края, администрацией Каларского района и «Байкальской горной компанией», занимающейся строительством «Удокана».

Фото: официальный портал Забайкальского края