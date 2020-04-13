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На строительство уранового рудника в Забайкалье выделят 5 млрд рублей

Главная Экономика
Чита
11:02 13 Апреля 2020
средства, строительство, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
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Фонд развития Дальнего Востока и Арктики предоставит льготный заем урановому холдингу «Атомредметзолото» в размере 5 млрд руб. Средства пойдут на строительство инфраструктуры рудника №6 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Забайкальском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение о кредитовании приняла правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. Как уточнило министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, общим объем инвестиций в проект составляет 18,1 млрд руб.

Напомним, строительство рудника №6 (Аргунское и Жерловое месторождения урана) – один из крупнейших инвестпроектов в Забайкалье. Рудник призван обеспечить примерно пятую часть потребности в уране российских АЭС и 51% добычи урана в РФ.

Как писали Sibnovosti.ru, ППГХО в декабре 2019 года получила на те же цели 1,3 млрд руб. из федерального бюджета. Это первый транш из общей суммы в 1,8 млрд руб. По данным сайта ППГХО, в ходе строительства инфраструктуры в апреле планируется завершить работы по котловану надшахтного здания ствола 19-РЭШ и забить 771 сваю для уплотнения грунта.

Фото: сайт ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

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