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Забайкальское предприятие «Росатома» планирует производить медицинский кислород

Главная Экономика
Чита
15:54 21 Апреля 2020
производство, медицина, росатом
Автор: Sibnovosti.ru
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ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Забайкальском крае намерено производить медицинский кислород. Для этого предполагается использовать мощности по выпуску технического кислорода, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ППГХО входит в структуру «Росатома». По данным госкорпорации, в настоящее время объединение ведет работу по получению лицензии на новый продукт.

«Завод способен производить 120 баллонов по 6 куб. м газа в сутки. Эти же мощности могут быть задействованы для производства медицинского кислорода, который применяется и при лечении заболеваний органов дыхания, в том числе пневмонии», - приводит сайт «Росатома» комментарий гендиректора ППГХО Ивана Киселева. 

Кислородом планируется снабжать медицинские учреждения Забайкальского края. Ранее ППГХО объявило о начале выпуска раствора гипохлорита натрия - дезинфицирующего средства при вирусных инфекциях.

Фото: сайт госкорпорации «Росатом»

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