Забайкальское предприятие «Росатома» планирует производить медицинский кислород

ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Забайкальском крае намерено производить медицинский кислород. Для этого предполагается использовать мощности по выпуску технического кислорода, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ППГХО входит в структуру «Росатома». По данным госкорпорации, в настоящее время объединение ведет работу по получению лицензии на новый продукт.

«Завод способен производить 120 баллонов по 6 куб. м газа в сутки. Эти же мощности могут быть задействованы для производства медицинского кислорода, который применяется и при лечении заболеваний органов дыхания, в том числе пневмонии», - приводит сайт «Росатома» комментарий гендиректора ППГХО Ивана Киселева.

Кислородом планируется снабжать медицинские учреждения Забайкальского края. Ранее ППГХО объявило о начале выпуска раствора гипохлорита натрия - дезинфицирующего средства при вирусных инфекциях.

Фото: сайт госкорпорации «Росатом»