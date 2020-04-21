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Подмосковная фирма купила вольфрамовое месторождение в Забайкалье

Главная Экономика
Чита
18:21 21 Апреля 2020
аукцион, банкрот, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае на торгах продано месторождение вольфрама и висмута. Оно принадлежало обанкроченному ООО «Старательская артель «Кварц», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги торгов опубликовал арбитражный управляющий артели Александр Верниковский. По его данным актив приобрело ООО «Реникс-Альфа» из Подмосковья за 86,7 млн руб. Первоначально лот был выставлен за 156,1 млн руб., но цена постепенно снижалась до появления заявки.   

В составе лота имущественный комплекс, который используется для добычи вольфрамового концентрата на Бом-Горхонском рудном месторождении. В том числе, отходы производства в виде кварцево-гранитных песков в объеме 2,2 млн т.

Как писали Sibnovosti.ru, ООО «Старательская артель «Кварц» было признано банкротом в 2016 году по заявлению Федеральной налоговой службы. Месторождение находится примерно в 15 км от железнодорожной станции Новопавловка.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Реникс-Альфа» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. было зарегистрировано в марте 2020 года. Единственным учредителем компании указан Сергей Поддубный.

Фото: pixabay.com

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