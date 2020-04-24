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Забайкальским перевозчикам могут снизить ставку транспортного налога

Главная Экономика
Чита
10:17 24 Апреля 2020
законодательное собрание, перевозки, налоги
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае могут вдвое снизить ставку транспортного налога для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Законопроект внесен на рассмотрение сессии законодательного собрания региона.

Налоговую льготу предлагается установить в отношении грузовых автомобилей и автобусов.   

«В связи с особенностями порядка уплаты транспортного налога льготу предлагается установить для индивидуальных предпринимателей за налоговый период 2019 года, для юридических лиц - за налоговый период 2020 года», - пояснила пресс-служба краевого парламента.

Снижение ставки призвано поддержать предпринимателей транспортной отрасли, пострадавших от снижения объемов перевозок в ходе борьбы с коронавирусом. Авторами законопроекта являются депутаты заксобрания, представляющие сразу четыре фракции. Выпадающие доходы забайкальского бюджета в случае принятия документа составят 38 млн руб.

Сессия заксобрания назначена на 29 апреля. В ее повестку включен также проект закона, устанавливающий пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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