Бурятия получит средства и оборудование для борьбы с коронавирусом

Республика Бурятия получит дополнительно 90 млн руб. на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Средства направит Фонд развития Дальнего Востока и Арктики.

По данным официального портала Бурятии, ранее регион получил 394,4 млн руб. в качестве дотации из федерального бюджета. Эти средства предназначены для оснащения и дооборудования коечного фонда, приобретения средств индивидуальной защиты. Еще 69,4 млн руб. направлено на финансирование стимулирующих выплат медицинским работникам.

Помимо финансовой поддержки в Бурятию доставят защитные комбинезоны и очки, респираторы и медицинские перчатки. Кроме того, республика получит 35 аппаратов искусственной вентиляции легких и 11 автомобилей скорой помощи.

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, к сегодняшнему утру в регионе был зарегистрировано 271 случай заражения COVID-19. Четыре пациента скончалось, 83 выписалось после лечения.

Фото: официальный портал Республики Бурятия