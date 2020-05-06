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Через «Забайкальск» пропускают только медицинские грузы и овощи

Главная Экономика
Чита
09:50 6 Мая 2020
груз, граница, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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На международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск» в Забайкальском крае стихает трансграничное сообщение. Новые правила с 4 мая ввела китайская сторона.

«По новым ограничениям пропускать будут только машины, которые везут медицинский груз и гуманитарную помощь, а также овощи. Никакие другие транспортные средства на территорию Китая пропускаться не будут», - сообщил вице-премьер краевого правительства Михаил Чуркин.

Срок введения ограничительных мер пока не определен. К моменту введения ограничений у границы с Китаем, по данным официального портала Забайкалья, скопилась очередь из сотен автомобилей.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе этого года было объявлено о предстоящем строительстве новой дороги к грузовому терминалу МАПП. Проектирование будет выполнено к середине ноября 2021 года.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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