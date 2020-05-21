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В Забайкалье создадут крупное транспортное предприятие

Главная Экономика
Чита
12:01 21 Мая 2020
проект, перевозки, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Дагаз» планирует создать в забайкальском поселке Могойтуй крупное предприятие по перевозке инертных грузов. Компания стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье».

О подписании соглашения с инвестором сообщил официальный портал региона.

«Целью проекта является создание … современного предприятия по оказанию услуг перевозки инертных грузов. Это песок, гравий, песчано-гравийная смесь, щебень различных сортов и другие виды продукции. Предприятие в Могойтуйском районе, в поселке Могойтуй, будет укомплектовано современной, высокоэффективной техникой ведущих мировых производителей», - рассказал и. о. вице-премьера правительства края - министра инвестиционного развития Михаил Чуркин.

По словам директора «Дагаза» Сергея Лаврова, после включения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа экономическая активность в регионе увеличилась, стали появляться новые предприятия, в том числе строительные, что повысило спрос на инертные грузы.

Стоимость проекта составляет 187 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дагаз» было зарегистрировано в начале 2020 года с уставным капиталом в 100 тыс. руб. Единственным учредителем указан Сергей Лавров.

Фото: сайт АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

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