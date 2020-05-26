АСВ потребовало от контролировавших читинский банк лиц 1,25 млрд рублей

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) потребовала от лиц, контролировавших ООО КБ «Центрально-Европейский банк», возместить убытки. Соответствующее заявление АСВ подало в арбитражный суд Забайкальского края.

В заявлении речь идет о возмещении в размере 1,25 млрд руб. В списке лиц, по данным госкорпорации, 10 человек.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по формированию активов банка технической ссудной задолженностью, а также по выдаче банковской гарантии техническому юридическому лицу», - пояснили в АСВ.

Как писали Sibnovosti.ru, 24 августа 2018 года Банк России своим приказом отозвал у «Центрально-Европейского банка» лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, портфель выданных читинским банком гарантий по состоянию на 1 августа 2018 года составил более 6,5 млрд руб. и превысил размер его собственных средств в девять раз. В дальнейшем Банк России подал в арбитраж заявление о банкротстве читинского банка. 30 ноября ООО было признано несостоятельным.

АСВ является конкурсным управляющим «Центрально-Европейского банка».

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