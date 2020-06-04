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В Забайкалье не будет вводиться налог на самозанятых граждан

Главная Экономика
Чита
11:27 4 Июня 2020
законодательное собрание, налоги, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты парламента Забайкальского края заблокировали принятие регионального закона о введении налога на самозанятых граждан. Инициатором введения такого налога выступал глава края Александр Осипов.  Законопроект рассматривала сессия заксобрания, которая состоялась 3 июня. Официальное название документа - «О введении на территории Забайкальского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

«Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на специальный налоговый режим, смогут платить ежемесячно налог по льготной ставке 4% (в отношении доходов, полученных от физических лиц) или 6% (в отношении доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)», - говорится в пояснительной записке к документу.

Под категорию самозанятых подпадает тот, кто сдает в аренду собственное жилье, оказывает косметические услуги, занимается частным извозом пассажиров, нянчит детей за определенную плату, выпекает на заказ кондитерские изделия и др. Сторонники законопроекта отмечали, что его принятие позволит вывести из «тени» в Забайкалье около 2,5 тыс. человек.

По данным сайта заксобрания, для принятия законопроекта не хватило двух голосов.

В настоящее время налог для самозанятых граждан собирают более чем в 20 регионах РФ.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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