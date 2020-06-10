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Дамбу у забайкальского села Тунгокочен отремонтируют за 44,3 млн рублей

Главная Экономика
Чита
10:33 10 Июня 2020
строительство, река, подтопление
Автор: Sibnovosti.ru
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Восстановление дамбы на реке Каренге у забайкальского села Тунгокочен обойдется в конечном итоге в 44,3 млн руб. Начало работ запланировано на август этого года.

О предстоящем ремонте сообщил вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев во время рабочей поездки в Тунгокоченский район.

«Есть уже негативный опыт, когда Каренга поднялась, пострадали свыше 30 домов, затопило больше сотни огородов. Отрезанными от большой земли оказалась часть местных жителей. Нельзя больше повторить подобную ситуацию, поэтому эту работу провести необходимо», - приводит его слова официальный портал региона.

Как писали Sibnovosti.ru, за последние годы Тунгокочен дважды подвергался подтоплению. В 2013 году пострадало 250 жилых домов. В 2018 году река подтопила 32 дома и залила 110 огородов. По данным краевых властей, в результате подтоплений выявлены частичные размывы каменных креплений дамбы.

В 2018 году власти Забайкальского края объявили о предстоящем ремонте дамбы. Но тогда речь шла о сумме всего в 1,8 млн руб.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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