Насосная станция Читинской ТЭЦ-1 препятствует высыханию озера Кенон

ПАО ТГК-14 ввело в строй насосную станцию Читинской ТЭЦ-1 в Забайкальском крае. Она производит подкачку воды из реки Ингоды в озеро Кенон.

В озеро будет поступать более 2 тыс. куб. м воды. Общий объем перекачки в 2020 году превысит 6 млн т, сообщили в генерирующей компании.

«Озеро Кенон – естественный водоем Амурского бассейна, поэтому в нем происходят колебания уровня воды в зависимости от климата. Из-за этого в такой засушливый период подкачка воды необходима, чтобы восполнить уровненный режим. Насосная станция необходима для непрерывной работы Читинской ТЭЦ-1, но в то же время благотворно влияет на экосистему озера», - приводится комментарий начальника службы экологического контроля Читинской ТЭЦ-1 Григория Голубева.

Протяженность ведущего к озеру трубопровода составляет 1,5 км.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года на ТЭЦ-1 после реконструкции была введена в строй турбина №1. Тогда энергетики говорили о том, что это, в том числе, снизит нагрузку на озеро Кенон. На этом озере расположен единственный городской пляж столицы Забайкалья.

Фото: пресс-службы министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края