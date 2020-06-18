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«Мусорная» реформа дошла до районов Забайкальского края

Главная Экономика
Чита
11:34 18 Июня 2020
мусор, реформа, район
Автор: Sibnovosti.ru
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С августа региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Забайкальском крае «Олерон+» начнет работу в ряде районов. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Олерон+» приступит к работе в Калганском и Нерчинско-Заводском районах Забайкалья.

«По примеру Шелопугинского и Газимуро-Заводского района, в Калганском и Нерзаводском пришли к договоренности. С 20 июля региональный оператор приведет в нормативное состояние полигон бытовых отходов, к 1 августа будут заключены договоры на вывоз мусора с индивидуальными предпринимателями и юрлицами», - приводит официальный портал края слова вице-премьера правительства региона Андрея Гурулева.

Как писали Sibnovosti.ru, Забайкальский край не смог перейти к новому порядку обращения с ТКО с 1 января 2019 года вместе с большинством регионов страны. Только в декабре 2019 года в Забайкалье определились с размером тарифа.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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