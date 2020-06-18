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ТОСЭР «Забайкалье» раздвигают границы

Главная Экономика
Чита
12:03 18 Июня 2020
министерство, территория, граница
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики инициирует расширение границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) «Забайкалье». Ведомство подготовило соответствующие изменения в постановление российского правительства.

Изменения позволят включить в число инвестпроектов ТОСЭР создание производства хозяйственных и промышленных изделий ООО «ТорМет» в Чите и строительство логистического комплекса ООО «МТ Забайкальск» у одноименного населенного пункта на российско-китайской границе.

В частности, компания «МТ Забайкальск» до 2023 года должна оборудовать универсальный комплекс транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения широкой номенклатуры грузов. По данным ЕГРЮЛ, ООО «МТ Забайкальск» было зарегистрировано в ноябре 2019 года. Его учредителями указаны крупная транспортно-экспедиторская компания ООО ДВТГ ТЭО и Александр Климов.

«Расширение ТОР «Забайкалье» в Забайкальском крае обеспечит создание дополнительно не менее 220 новых рабочих мест и привлечет не менее 48,4 млн руб. частных инвестиций», - подсчитали в минвостокразвития РФ.

По данным ФКУ Упрдор «Забайкалье», в настоящее время учреждение ремонтирует двухкилометровый участок федеральной автодороги А-350, ведущей к международному автомобильному пункту пропуска «Забайкальск». В частности, предусмотрено устройство дополнительной полосы на подъезде к нему, что позволит разделить потоки пассажирского и грузового транспорта. Работы планируется завершить в начале октября 2020 года.

Фото: сайт ФКУ Упрдор «Забайкалье»

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