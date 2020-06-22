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Федеральные власти помогут со строительством новой больницы в Забайкалье

Главная Экономика
Чита
09:40 22 Июня 2020
больница, президент, вице-премьер
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова должна направить президенту РФ предложения по строительству новой краевой детской больницы в Забайкальском крае. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам видеоконференции с врачами из регионов.

Видеоконференция прошла 20 июня. В ходе нее, как сообщает официальный портал Забайкалья, врач-терапевт с 30-летним стажем Елена Зобнина обратилась к главе государства за помощью со строительством краевой детской больницы. По ее словам, борьба с эпидемией COVID-19 обнажила острые проблемы забайкальского здравоохранения: «Много старых неотремонтированных лечебных учреждений, половина зданий – деревянные».

«Коллеги высказывались о том, что в некоторых регионах медицинские учреждения имеют очень большой срок службы и уже давно подлежат реконструкции или полной замене. Я, наверно, применю запрещенный прием, очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области», - сказала тогда Татьяна Голикова.

Зданию, в котором в настоящее время работает больница, скоро исполнится 100 лет. На строительство нового уже имеется проектно-сметная документация.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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