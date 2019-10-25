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Турфирмам Забайкалья предложили сократить число автобусов в Китай

Главная Китай
Чита
15:22 25 Октября 2019
китай, транспорт, россия, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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С таким предложением выступил начальник Читинской таможни Константин Стародубцев. По его словам, больше, чем в настоящий момент таможня принимать автобусов не сможет.

Для того, чтобы ускорить прохождение таможенного контроля, Стародубцев предложил турфирмам сократить число автобусов, которые пересекают границу с Китаем.

Также было отмечено, что фактически в турпотоке только 10% приходится на реальных туристов. Остальное - это люди, которые едут с коммерческими целями в торговую зону.

Фото с сайта fotobus.msk.ru

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