Турфирмам Забайкалья предложили сократить число автобусов в Китай

С таким предложением выступил начальник Читинской таможни Константин Стародубцев. По его словам, больше, чем в настоящий момент таможня принимать автобусов не сможет.

Для того, чтобы ускорить прохождение таможенного контроля, Стародубцев предложил турфирмам сократить число автобусов, которые пересекают границу с Китаем.

Также было отмечено, что фактически в турпотоке только 10% приходится на реальных туристов. Остальное - это люди, которые едут с коммерческими целями в торговую зону.

Фото с сайта fotobus.msk.ru