Кобзон попросил Минфин выделить 123 млн рублей на реставрацию дацана в Забайкалье

Комитет Госдумы по культуре в четверг по предложению Иосифа Кобзона поддержал поправку ко второму чтению проекта бюджета на 2018 и плановые 2019-2020 гг. о выделении 123 млн рублей на восстановление Цугольского дацана «Даши Чойпэллинг» в Забайкальском крае.

«Это не просто религиозный дацан. Это объект, который объединяет верующих буддистов. Давно мы ставили вопрос об оказании пассивной помощи. Он относится к памятникам истории, а не просто к религиозным памятникам», — заявил Кобзон в ходе заседания комитета в четверг.

Депутат напомнил, что недавно дацан пострадал в результате пожара.

«Насколько возможно было, мы его восстановили. Просим вас поддержать просьбу, чтобы закончить восстановление», — сказал он.

Цугольский дацан — старейший в России буддийский храм. Он был основан в 1801 году, имел четыре факультета — представлял собой буддийский университет, в котором велась подготовка лам различных специальностей. В настоящее время считается одним из наиболее значимых монастырей Забайкальского края. Расположен в селе Цугол Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.

Фото дацана с официальной страницы в соцсети «Вконтакте»