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Забайкальский драмтеатр закрылся на капремонт «Идеальным ремонтом»

Главная Культура
Чита
11:29 13 Мая 2019
театр, капремонт, спектакль
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшую субботу в читинском Забайкальском драматическом театре состоялся последний спектакль 79-го сезона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Следующий сезон начнется не скоро – театр закрылся на длительный капремонт.

Последним спектаклем перед длительным выбором стал «Идеальный ремонт». Как сообщает служба информации «Радио Сибирь», в этот вечер артисты показали лучшие номера из истории капустников.

Театр будет закрыт на ремонт в течении трех лет. На реконструкцию потратят более 1 млрд руб. Большую часть средств выделило федеральное правительство по программе «Развитие культуры и туризма».

На ул. Профсоюзную драмтеатр переехал в 1971 году, когда здание, где раньше размещался театр, сгорело после капремонта.

Фото: сайт ГАУК «Забайкальский краевой драмтеатр»

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