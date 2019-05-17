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Александр Мельник снимет фильм про открытие забайкальского Удокана

Главная Культура
Чита
16:03 17 Мая 2019
открытие, кино, режиссер
Автор: Sibnovosti.ru
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К 70-летию со дня открытия Удоканского медного месторождения в Забайкальском крае будет снят документальный фильм. За него взялся кинорежиссер и сценарист Александр Мельник, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фильм снимает кинокомпания «Андреевский флаг», уточняет служба информации «Радио Сибирь» со ссылкой на пресс-службу «Байкальской горной компании» (БГК). На счету этой кинокомпании фильмы «Маяк», «Монгол», «Новая Земля» и «Территория». Александр Мельник выступил как режиссер «Новой Земли» и «Территории».  

Фильм расскажет об истории открытия одного из крупнейших месторождений меди. Как сообщали Sibnovosti.ru. БГК реализует проект строительства горно-металлургического комбината «Удокан».

Планируется, что лента выйдет на экраны в сентябре 2019 года.

Фото: сайт ООО «Байкальская горная компания»


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